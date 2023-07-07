В субботу по всей Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории нашего государства пройдут осадки.

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Где именно 8 июля будут дожди с грозами

На Западе, Житомирщине и в Киевской области осадки не ожидаются. На остальной территории Украины возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Юге, Востоке и в Центре возможны порывы и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Хотя в западных и северных областях не будет летних дождей, жители все равно смогут отдохнуть от жары. Ведь дневная температура на Западе и Севере составит +20…+25. На Юге и Востоке ожидается жара. Днем в юго-восточной части Украины столбики термометров будут показывать +29...+34. В Центре возможна дневная температура до +27.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +20...+22
  • Хмельницкий – +20...+22
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +22...+24
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +24...+26
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +29...+31
  • Луганск – +31...+33
  • Харьков – +26...+28


Прогноз погоды на 8 июля. Карта Укргидрометцентра