В субботу по всей Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории нашего государства пройдут осадки.

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Где именно 8 июля будут дожди с грозами

На Западе, Житомирщине и в Киевской области осадки не ожидаются. На остальной территории Украины возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Юге, Востоке и в Центре возможны порывы и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Хотя в западных и северных областях не будет летних дождей, жители все равно смогут отдохнуть от жары. Ведь дневная температура на Западе и Севере составит +20…+25. На Юге и Востоке ожидается жара. Днем в юго-восточной части Украины столбики термометров будут показывать +29...+34. В Центре возможна дневная температура до +27.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +25...+27

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +26...+28



Прогноз погоды на 8 июля. Карта Укргидрометцентра