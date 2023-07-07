В сети показали видео, на котором зафиксировали момент попадания молнии другие туристы. Известно, что погибшие двигались по синему маршруту, пишет 24 Канал.
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Молния на Говерле
В сети другие туристы снимали видео как раз в момент попадания молнии. Звук был настолько мощным, что людей фактически покидало с ног. Кадры опубликовал пользователь _rey_bi_.
Молния наделала беды на Говерле: смотрите видео
Что известно о трагедии на Говерле
- Спасатели сообщили, что ориентировочно в 14:53 6 июля к ним с сообщением обратились медики. Они рассказали, что на Говерле в результате попадания молнии пострадали три человека. Среди них мужчина, женщина и 11-летняя девочка.
- На место трагедии отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта.
- Когда они прибыли, девочка и мужчина уже были мертвы. Женщина была в шоковом состоянии.
- Тела погибших и женщину вместе с другими туристами доставили в пост Заросляк.
Как действовать во время грозы в горах:
не прячьтесь среди деревьев, лучше – в каком-нибудь углублении;
если людей двое и больше – не находитесь вместе, прячьтесь поодиночке;
бегите к хранилищу медленно и слегка склонившись, а не во весь рост. Ведь разряды контактируют с высшими точками, которой может стать голова человека;
избавьтесь от вещей, которые есть при вас: ножей, браслетов, часов. Сложите их в защищенное место как можно дальше от себя;
не ложитесь на землю, потому что так вы увеличиваете площадь поражения разрядом. Сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;
никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла;
не желательно прятаться под высокими деревьями;
не пользуйтесь мобильными телефонами;
уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.