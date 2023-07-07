В сети показали видео, на котором зафиксировали момент попадания молнии другие туристы. Известно, что погибшие двигались по синему маршруту, пишет 24 Канал.

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Молния на Говерле

В сети другие туристы снимали видео как раз в момент попадания молнии. Звук был настолько мощным, что людей фактически покидало с ног. Кадры опубликовал пользователь _rey_bi_.

Молния наделала беды на Говерле: смотрите видео

Что известно о трагедии на Говерле

Спасатели сообщили, что ориентировочно в 14:53 6 июля к ним с сообщением обратились медики. Они рассказали, что на Говерле в результате попадания молнии пострадали три человека. Среди них мужчина, женщина и 11-летняя девочка.

На место трагедии отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта.

Когда они прибыли, девочка и мужчина уже были мертвы. Женщина была в шоковом состоянии.

Тела погибших и женщину вместе с другими туристами доставили в пост Заросляк.