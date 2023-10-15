Так, бабине літо добігає кінця. В Україну вже йде похолодання. Коли і в яких областях чекати снігу, розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Коли й де чекати снігу в жовтні

У понеділок, 16 жовтня, матимемо знову очікується зниження температури. Втім, поки десь ближче до норми для цього періоду. Тобто максимум у межах 6 – 12 градусів, на Півдні до 15 градусів, зауважила представниця Укргідрометцентру.

Тож різкого похолодання ще не буде. Вночі 1 – 6, 2 – 7 градусів тепла. Втім, розслаблятися не варто. Адже, за прогнозом синоптиків, погода готує нам ще подальше зниження. До речі, за попередніми розрахунками, воно буде орієнтовно 20 – 22 жовтня.

Знову ж з півночі зайде холодне повітря арктичного походження і ще буде зниження температури. Вночі вже до плюс-мінусів, тобто +3...-3 градуси. А денна температура також буде 1 – 7 тепла, хіба що на Півдні до 10,

– зазначила Голеня.

У неділю, 15 жовтня, дощі йтимуть на Заході та Півночі, у понеділок — вже решта території країни. Синоптикиня пояснила, що проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються опади. Додала, що 17 − 18 жовтня також на Півночі, Сході та в центральній частині. Там знову з півночі нова порція прохолоднішого повітря, тому можна очікувати на дощі.

20 – 21 знову атмосферний фронт зумовить дощі, а, можливо, вище 21 – 22 в північних, центральних і східних областях місцями й з мокрим снігом,

– розповіла метеоролог.

Водночас наголосила, не можна сказати, що це аномалія. Адже буде вже остання декада жовтня. Тож сніг – майже звичне явище.