Так, бабье лето подходит к концу. В Украину уже идет похолодание. Когда и в каких областях ждать снега, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Смотрите также Все в снегу и морозе: Карпаты погрузились в зимнюю погоду

Когда и где ждать снега в октябре

В понедельник, 16 октября, снова ожидается снижение температуры. Впрочем, пока где-то ближе к норме для этого периода. То есть максимум в пределах 6 – 12 градусов, на Юге до 15 градусов, отметила представитель Укргидрометцентра.

Так что резкого похолодания еще не будет. Ночью 1 – 6, 2 – 7 градусов тепла. Впрочем, расслабляться не стоит. Ведь по прогнозу синоптиков, погода готовит нам еще дальнейшее снижение. Кстати, по предварительным расчетам, оно будет ориентировочно 20 – 22 октября.

Опять же с севера зайдет холодный воздух арктического происхождения и будет еще понижение температуры. Ночью уже до плюс-минусов, то есть +3...-3 градуса. А дневная температура также будет 1 – 7 тепла, разве что на Юге до 10,

– отметила Голеня.

В воскресенье, 15 октября, дожди будут идти на Западе и Севере, в понедельник – уже остальная территория страны. Синоптик объяснила, что будет проходить атмосферный фронт, поэтому ожидаются осадки. Добавила, что 17-18 октября также на Севере, Востоке и в центральной части. Там снова с севера новая порция более прохладного воздуха, поэтому можно ожидать дождей.

20 – 21 снова атмосферный фронт обусловит дожди, а, возможно, выше 21 – 22 в северных, центральных и восточных областях местами и с мокрым снегом,

– рассказала метеоролог.

В то же время подчеркнула, что нельзя сказать, что это аномалия. Ведь будет уже последняя декада октября. Так что снег – почти привычное явление.