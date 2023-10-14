Так, про жодні +20 градусів і вище вже не йдеться. На щастя, значних морозів також поки не буде.

Зверніть увагу Пройдуть помірні дощі: у яких областях литиме на вихідних

До України йде похолодання

Якої погоди чекати українцям далі, спрогнозувала Наталка Діденко.

Насолоджуйтесь теплом, бо наступний тиждень буде по-справжньому холодним,

– підкреслила синоптикиня.

Зауважила, що з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України вже знизиться до +9...+12. Лише на Півдні, крайньому Сході та Закарпатті ще до 15 градусів тепла.

"У кінці наступного тижня на Заході та Півночі місцями можливий мокрий сніг. Нижче - карта опадів (де рожевий колір – це сніг) на 21 жовтня", – зазначила Наталка Діденко.

Цікаво Опалювальний сезон: коли температура впаде настільки, щоб увімкнули тепло

В Україні очікується сніг / Скриншот з телеграму Діденко

Дивіться також Зимова казка у жовтні: у Карпатах випав перший сніг

Яка буде погода в неділю, 15 жовтня