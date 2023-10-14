Опалення вмикають, коли упродовж трьох діб середня добова температура вже нижча за +8 градусів. Коли ж чекати таких показників, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

До теми Підготовка триває: Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення

Коли похолодає настільки, щоб увімкнули опалення

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня зазначила, що на більшій частині України середньодобова температура знизиться до +8 градусів уже наступного тижня. Уточнила, що в Києві – 17 жовтня, на Заході – 16-го, тим часом на Півдні поки що може бути тепліше.

З 17 – 18 числа і до 25 жовтня середньодобова температура буде нижче 8 градусів за тими розрахунками, які є на сьогодні (13 жовтня – 24 Канал),

– підкреслила Голеня.

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У столиці можуть відтермінувати увімкнення

Нещодавно секретар Київської міської ради повідомив, що у столиці можуть відтермінувати ввімкнення опалення в будинках. Необхідні для старту ремонтні роботи мають завершити упродовж тижня.

"Ми будемо сподіватися, що опалювальний сезон для житлових будинків почнеться трошки пізніше. Тому що нам треба економити як кошти киян, так і теплоносій", – зазначив Володимир Бондаренко.