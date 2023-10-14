Отопление включают, когда в течение трех суток средняя суточная температура уже ниже +8 градусов. Когда ждать таких показателей, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Когда похолодает так, чтобы включили отопление

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня отметила, что на большей части Украины среднесуточная температура снизится до +8 градусов уже на следующей неделе. Уточнила, что в Киеве – 17 октября, на Западе – 16-го, между тем на Юге пока может быть теплее.

С 17 – 18 числа и до 25 октября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов по тем расчетам, которые есть на сегодня (13 октября – 24 Канал),

– подчеркнула Голеня.

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В столице могут отсрочить включение

Недавно секретарь Киевского городского совета сообщил, что в столице могут отсрочить включение отопления в домах. Необходимые для старта ремонтные работы должны быть завершены в течение недели.

"Мы будем надеяться, что отопительный сезон для жилых домов начнется немного позже. Потому что нам нужно экономить как средства киевлян, так и теплоноситель", – отметил Владимир Бондаренко.