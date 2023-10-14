Якщо досі не приготували теплі речі, зробіть це негайно. Зовсім скоро в Україні знизиться температура, передає 24 Канал.
До теми Чи будуть до кінця жовтня морози та сніг: синоптики здивували прогнозом
Коли чекати похолодання
Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що у суботу, 14 жовтня в Україні буде тепло й без опадів. Вночі +3...+9 градусів. Втім, на Заході та Півдні до +13. Вдень пригріє до +18...+24 градусів.
Вночі неділі, 15 жовтня, стовпчики термометрів сягнуть +8...+14. Вдень очікується 17 – 22 градусів. Однак, в Одеській області пригріє навіть до +25.
У понеділок (16 жовтня – 24 Канал) зниження температури на 3 – 5,
– попередили синоптики.
Читайте також Тепло й сухо, але вітряно: якою буде погода в Україні 14 жовтня
Орієнтовний прогноз погоди на 16 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за даними на картах Укргідрометцентру, далі стовпчики термометрів продовжать опускатися. На щастя, ані заморозків, ані сильних морозів синоптики поки не прогнозують.
Так, вночі вівторка на Заході вже +1...+3. До речі, холодно буде і вдень лише +8...+10.
Найтепліше буде на Півдні. Щоправда, й там вище ніж +15 градусів, ймовірно вже не буде. Наразі синоптики прогнозують лише +12...+14.
Зауважимо, що перша половина наступного тижня, можливо, буде дощовою. Проте затяжних злив і грози синоптики поки що не прогнозують.
Дивіться також Все у снігу та морозі: Карпати поринули в зимову погоду
У яких областях литиме в неділю
- Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що 15 жовтня у частині регіонів пройдуть дощі.
- Так у західних областях очікується невеликий дощ, а вдень вже помірні опади.
- На півночі вночі неділі без істотних опадів. Втім, вдень також пройдуть помірні дощі.
- У центральних областях 15 жовтня переважно без опадів. Тільки ввечері подекуди невеликий дощ.