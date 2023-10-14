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До теми Чи будуть до кінця жовтня морози та сніг: синоптики здивували прогнозом

Коли чекати похолодання

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що у суботу, 14 жовтня в Україні буде тепло й без опадів. Вночі +3...+9 градусів. Втім, на Заході та Півдні до +13. Вдень пригріє до +18...+24 градусів.

Вночі неділі, 15 жовтня, стовпчики термометрів сягнуть +8...+14. Вдень очікується 17 – 22 градусів. Однак, в Одеській області пригріє навіть до +25.

У понеділок (16 жовтня – 24 Канал) зниження температури на 3 – 5,

– попередили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за даними на картах Укргідрометцентру, далі стовпчики термометрів продовжать опускатися. На щастя, ані заморозків, ані сильних морозів синоптики поки не прогнозують.

Так, вночі вівторка на Заході вже +1...+3. До речі, холодно буде і вдень лише +8...+10.

Найтепліше буде на Півдні. Щоправда, й там вище ніж +15 градусів, ймовірно вже не буде. Наразі синоптики прогнозують лише +12...+14.

Зауважимо, що перша половина наступного тижня, можливо, буде дощовою. Проте затяжних злив і грози синоптики поки що не прогнозують.

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