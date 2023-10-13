Порівняно з 13 жовтня, у суботу буде тепліше на кілька градусів. Також синоптики не прогнозують опадів, втім вночі й зранку у деяких регіонах спостерігатиметься туман.

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Яку погоду прогнозують синоптики

У суботу, 14 жовтня, по всій території України буде сухо і без опадів. Лише у південній частині, центральних і східних областях вночі та зранку спостерігатиметься туман.

Температура повітря буде на кілька градусів вищою, ніж 13 жовтня. Так, на Заході потеплішає до +20...+23 градусів. У центральних та частині північних областей також буде від +20 до +23 градусів. Прохолодніше за все буде у Сумській області та на Сході нашої країни – там стовпчики термометрів не підіймуться вище +16…+19 градусів. На Півдні синоптики прогнозують від +19 до +23 тепла.

Загалом, у суботу, 14 жовтня, буде чудова осіння погода. Вітер прогнозують південно-західний до 5 – 10 метрів за секунду. Втім, синоптики попереджають, що вдень у західних областях місцями можуть бути пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що у більшості регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не поширюється на більшість західних областей, а також Чернігівську, Донецьку, Луганську й Запорізьку області.



Попередження про пожежну небезпеку на 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23;

Ужгород +21...+23;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +20...+22;

Вінниця +21...+23;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +21...+23;

Херсон +19...+21;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +17...+19;

Полтава +19...+21;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +16...+18;

Харків +16...+18.



Точний прогноз погоди в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру