Порівняно з 13 жовтня, у суботу буде тепліше на кілька градусів. Також синоптики не прогнозують опадів, втім вночі й зранку у деяких регіонах спостерігатиметься туман.
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Яку погоду прогнозують синоптики
У суботу, 14 жовтня, по всій території України буде сухо і без опадів. Лише у південній частині, центральних і східних областях вночі та зранку спостерігатиметься туман.
Температура повітря буде на кілька градусів вищою, ніж 13 жовтня. Так, на Заході потеплішає до +20...+23 градусів. У центральних та частині північних областей також буде від +20 до +23 градусів. Прохолодніше за все буде у Сумській області та на Сході нашої країни – там стовпчики термометрів не підіймуться вище +16…+19 градусів. На Півдні синоптики прогнозують від +19 до +23 тепла.
Загалом, у суботу, 14 жовтня, буде чудова осіння погода. Вітер прогнозують південно-західний до 5 – 10 метрів за секунду. Втім, синоптики попереджають, що вдень у західних областях місцями можуть бути пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики попереджають, що у більшості регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження не поширюється на більшість західних областей, а також Чернігівську, Донецьку, Луганську й Запорізьку області.
Попередження про пожежну небезпеку на 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +19...+21;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +17...+19;
- Полтава +19...+21;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +16...+18.
Точний прогноз погоди в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру