По состоянию на 08:30 в Карпатах была ограничена видимость. К слову, первый снег в горах выпал 8 октября.
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Какая погода в Карпатах
По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 метров), ветер западный, 7 метров в секунду, температура воздуха минус 6 градусов,
– говорится в сообщении.
В сети также опубликовали фотографию с горы Поп Иван Черногорский. На ней видно, как снегом все вокруг засыпало, а пейзаж напоминает настоящую зимнюю сказку.
Снежная гора Иван Поп 17 октября / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
В комментариях под фотографией украинцы отреагировали на заснеженные горы:
- "Мистически красиво!";
- "Хорошо там как! Хочу еще раз там побывать! Там какие-то странные ощущения!";
- "Зима снова подкралась внезапно".
Снег в Карпатах: последние новости
- Первый снег выпал в Карпатах 8 октября. Тогда температура воздуха была всего 1 градус тепла, а на горе Иван Поп зафиксировали первый снег. Синоптики отмечают, что в этом году снег выпал позже, чем в прошлом. Так, в 2022 году впервые заснежило в Карпатах 18 сентября.
- 10 октября в сети опубликовали новые фотографии с горы Иван Поп. На них видно, как Карпаты засыпали снегом.
- После этого в горах стало теплее и весь снег растаял. Засыпало Поп Иван утром 16 октября. Тогда температура воздуха опустилась ниже нуля, а видимость стала плохой – до 30 метров.