По состоянию на 08:30 в Карпатах была ограничена видимость. К слову, первый снег в горах выпал 8 октября.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 метров), ветер западный, 7 метров в секунду, температура воздуха минус 6 градусов,

– говорится в сообщении.

В сети также опубликовали фотографию с горы Поп Иван Черногорский. На ней видно, как снегом все вокруг засыпало, а пейзаж напоминает настоящую зимнюю сказку.



Снежная гора Иван Поп 17 октября / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

В комментариях под фотографией украинцы отреагировали на заснеженные горы:

"Мистически красиво!";

"Хорошо там как! Хочу еще раз там побывать! Там какие-то странные ощущения!";

"Зима снова подкралась внезапно".

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