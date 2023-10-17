Наталія Птуха – синоптикиня Укргідрометцентру – в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зауважила, що заморозків більше не буде. Натомість в Україну прийдуть морози. Звичайно, наразі їх прогнозують у нічний час доби.

Зверніть увагу Українські Карпати замело снігом, вдарив мороз: фото засніжених вершин

Упродовж найближчих днів середня денна температура становитиме +7...+15 градусів. Уночі – +4...-2. На Півдні буде трішки тепліше. Там зима ще не заявлятиме про свої права, тому вдень люди зможуть насолодитися +17 градусами, а вночі – +5… + 10 градусами тепла.

Окрім того, Наталія розповіла, що до п'ятниці, 20 жовтня, опадів в Україні не прогнозують. Водночас далі ситуація стрімко змінюватиметься. Територію країни накриють не лише дощі, але й можливий мокрий сніг. Тому готуйте свої соцмережі до перших зимових постів. Без опадів залишатиметься лише Південь. Там осінь затримається якнайдовше.

Українців закликають одягати теплі светри, заварювати какао (можна з зефіром) й обіймати своїх котів. Бо навіть якщо у вас ще не увімкнули опалення, КОТельня зігріватиме без проблем.

Карпати вже зустріли зиму

Тим часом українські Карпати вже зустріли зиму. Вершину Піп Іван Чорногірський замело, а температура повітря опустилася до -6 градусів. Шанувальників зимових прогулянок у горах закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Помилуватися засніженою світлиною з вершини Піп Іван можна тут.