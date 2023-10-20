Так, в октябре будет еще одно бабье лето. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снова бабье лето

По прогнозу Укргидрометцентра, днем в северной части 7 – 12 градусов, в южной 17 – 23, на остальной территории 13 – 18 градусов тепла.

Далее, 21 – 22 октября ночью 7 – 13 тепла, на Западе и Юге страны до 17, днем 18 – 24, в северо-восточных областях 9 – 15. В субботу в южной части 23 – 28 градусов тепла.

Наталья Птуха поделилась с нами и ориентировочным прогнозом на понедельник. Так, 23 октября умеренные, днем на Правобережье местами небольшие дожди. Температура ночью 7 – 13, на Юге страны до 17 градусов, в западных областях 4 – 9 тепла. Днем 14 – 19, на Юге до 23, в западных и северных областях 9 –15.

По Югу можно считать (что будет еще одно бабье лето – 24 Канал). Там немного были понижение температуры, но не существенное по сути. Посмотрим более конкретно, какие там температурные показатели будут на следующей неделе, после прохождения атмосферного фронта. Возможно, там еще несколько дней будет довольно хорошая погода,

– подчеркнула синоптик.

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