Якщо п'ятниця була дощовою, то у суботу 21 жовтня прогнозують потеплішання. Дощів у більшості регіонів синоптики не обіцяють, тому сміливо плануйте осінні пікніки, прогулянки та інші активності всією родиною. Нехай відпочинок приносить радість!

Дивіться також Майже літня спека: де в Україні ще пригріє до +26 градусів

Якою буде погода в Україні 21 жовтня

На українців очікує мінлива хмарність без опадів, лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях дощі. Вночі та вранці на Півночі місцями туман.

Вітер південно-західний, удень на Лівобережжі з переходом на східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Прикарпатті місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду, в Карпатах 20 – 25 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +8...+13 градусів, на Заході та Півдні +14...+18 градусів. Удень у більшості областей буде +23...+28 градусів, у північній частині та східних областях +17...+22 градуси, на північному сході +6...+11 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут буде мінлива хмарність, уночі прогнозують дощ, удень без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура у Київській області вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси, на півночі області +11...+13 градусів. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +25...+27

Хмельницький +24...+26

Луцьк +20...+22

Рівне +21...+23

Житомир +17...+19

Вінниця +25...+27

Одеса +27...+29

Миколаїв +25...+27

Херсон +24...+26

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +10...+12

Суми +8...+10

Полтава +17...+19

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +20...+22

Луганськ +14...+16

Харків +17...+19



Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / Укргідрометцентр