Ударят ли сильные морозы до конца октября и будет ли еще где-то, кроме Карпат, снежный покров, интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будут ли морозы и снег до конца октября

Синоптики прогнозировали на выходные ночью 8 – 13 градусов тепла, в западных и южных областях 14 – 18 градусов. Днем 17 – 22. В воскресенье на Юге вплоть до 28 градусов.

Ранее Наталья Птуха рассказала об ориентировочных прогнозах на понедельник. В частности, отмечала, что 23 октября ночью 7 – 13, на Юге до +17, в западных областях 4-9 тепла. Днем 14 – 19, на Юге до 23. Между тем в западных и северных областях прохладнее. В частности, уже 9 – 15 градусов.

Синоптик также ответила, что ни сильные морозы, ни снежный покров пока не ожидаются.

Тенденция все же к большим значениям (температуры – 24 Канал). Впрочем, не столь высоких, как мы привыкли в течение сентября или первой половины октября,

– подчеркнула Птуха.

Ярких атмосферных фронтов на следующей неделе пока не прогнозировали. По Югу еще может удерживаться +20 градусов.

Интересно, что, согласно данным на картах Укргидрометцентра, уже со вторника, 24 октября, в Украине может снова снизиться температура. Вероятно, прохладнее всего на Западе. Правда, даже без маленьких минусов, ориентировочно 4 – 7 градусов. По меньшей мере, до 25 октября пока без морозов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 октября / Скриншот из Укргидрометцентра