Согласно прогнозам синоптиков, наша страна будет 22 октября в поле пониженного давления. В воскресенье ветер будет юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Читайте также Как долго в Украине еще будет тепло: когда снова ждать похолодания
Какая будет погода 22 октября
На Западе в воскресенье возможны дожди. Поэтому о зонтах следует позаботиться жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. В других частях нашего государства существенных осадков не ожидается. В Украине 22 октября будет облачно с прояснениями.
Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Севере днем ожидается +16…+21. Чуть прохладнее будет на Востоке, где столбики термометров будут показывать +13…+20. В Центре будет +22…+24. А в Кировоградской области воздух днем может прогреться до +27. На Юге в воскресенье тоже будет достаточно тепло. Там ожидается +24…+26.
Какая будет погода в Киевской области
В Киевской области осадков тоже не ожидается. Ночью и утром в Киевской области местами возможны туманы.
В области днем потеплеет до +18…+23. В столице столбики термометров будут показывать до +19…+21.
Погода в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +19...+21
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +20...+22
- Ровно +19...+21
- Житомир +20...+22
- Винница +22...+24
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +22...+24
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +16...+18
- Сумы +14...+16
- Полтава +16...+18
- Днепр +20...+22
- Запорожье +18...+20
- Донецк +17...+19
- Луганск +13...+15
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 22 октября / Карта Укргидрометцентра