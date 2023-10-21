Згідно із прогнозами синоптиків, наша країна перебуватиме 22 жовтня у полі зниженого тиску. У неділю вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
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Якою буде погода 22 жовтня
На Заході у неділю можливі дощі. Тому про парасольки варто подбати жителям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. В інших частинах нашої держави істотних опадів не очікуються. В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями.
Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Півночі вдень очікується +16…+21. Трохи прохолодніше буде на Сході, де стовпчики термометрів показуватимуть +13…+20. У Центрі буде +22…+24. А на Кіровоградщині повітря вдень може прогрітися до +27. На Півдні у неділю теж буде досить тепло. Там очікується +24…+26.
Яка буде погода на Київщині
У Київській області опадів теж не очікується. Вночі та вранці на Київщині місцями можливі тумани.
В області вдень потеплішає до +18…+23. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть до +19…+21.
Погода в обласних центрах
- Київ +19...+21
- Ужгород +19...+21
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +20...+22
- Рівне +19...+21
- Житомир +20...+22
- Вінниця +22...+24
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +16...+18
- Суми +14...+16
- Полтава +16...+18
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +13...+15
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру