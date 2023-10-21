Згідно із прогнозами синоптиків, наша країна перебуватиме 22 жовтня у полі зниженого тиску. У неділю вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

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Якою буде погода 22 жовтня

На Заході у неділю можливі дощі. Тому про парасольки варто подбати жителям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. В інших частинах нашої держави істотних опадів не очікуються. В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями.

Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Півночі вдень очікується +16…+21. Трохи прохолодніше буде на Сході, де стовпчики термометрів показуватимуть +13…+20. У Центрі буде +22…+24. А на Кіровоградщині повітря вдень може прогрітися до +27. На Півдні у неділю теж буде досить тепло. Там очікується +24…+26.

Яка буде погода на Київщині

У Київській області опадів теж не очікується. Вночі та вранці на Київщині місцями можливі тумани.

В області вдень потеплішає до +18…+23. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть до +19…+21.

Погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +19...+21

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +20...+22

Рівне +19...+21

Житомир +20...+22

Вінниця +22...+24

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +22...+24

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +25...+27

Черкаси +22...+24

Чернігів +16...+18

Суми +14...+16

Полтава +16...+18

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +17...+19

Луганськ +13...+15

Харків +15...+17

Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру