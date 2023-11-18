Перший сніг вже зафіксував закарпатський журналіст Віталій Глагола та повідомила редактора 24 Каналу Аліна Кулеба. Також є фото та відео першого снігу Львові та області, пише 24 Канал.
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На Закарпатті та на Рівненщині випав перший сніг
Перші опади снігу фіксують у Мукачівському районі,
– розповів журналіст.
Він закликав автомобілістів, які не встигли перевзути зимові шини, зробити це якомога швидше.
Перший сніг на Закарпатті: дивіться відео
Перший сніг у Рівному / Фото Аліни Кулеби, 24 Канал
Потужно засніжило на Прикарпатті
У гірській місцевості, де інтенсивніше сніжило, ніж в інших куточках Прикарпаття, дорожникам довелось розчищати дороги місцевого значення, зокрема, на Косівщині та Верховинщині. Там працювало 6 одиниць техніки,
– заявила глава Івано-Франківської ОВА.
Світлана Онищук написала, що вночі та вранці 18 листопада на гірських перевалах дорогу від снігу чистили ще 4 одиниці спецтехніки, 46 – у режимі чергування. Окрім того, бригади працювали на дорогах:
- Н-09 Мукачево — Львів;
- Н-10 Стрий — Мамалига;
- Р-21 Долина — Хуст;
- Р-24 Татарів — Кам'янець-Подільський.
На зараз ситуація на дорогах контрольована, намерзань та ожеледиці на дорожньому покритті немає,
– запевнила очільниця обласної військової адміністрації.
Вона додала, що машини можуть їздити дорогами державного значення у звичному режимі. За її словами, техніка та працівники чергують цілодобово.
Сніг на Прикарпатті: дивіться відео
На Івано-Франківщині випав перший сніг: дивіться відео
Що кажуть синоптики
До речі, в Укргідрометцентрі попереджали, що на вихідних 18 – 19 листопада в більшості областей України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили, що:
- на Заході України, місцями на Вінниччині, значний сніг, а на дорогах – ожеледиця, місцями може налипати мокрий сніг;
- на Одещині значний, на Миколаївщині, вдень на Херсонщині та в Криму, помірний дощ;
- на решті території – без істотних опадів;
- на Одещині, вдень у південних, більшості центральних областей та Криму пориви північно-східного вітру 15 – 22 метрів за секунду.
Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. І рівень загрози – жовтий,
– попередили синоптики.
Вони також закликали автомобілістів поміняти шини на зимові, щоб уникнути аварій. Детальніше про те, якою в Україні буде погода взимку – читайте за посиланням.
Синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних 18 – 19 листопада