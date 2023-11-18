Перший сніг вже зафіксував закарпатський журналіст Віталій Глагола та повідомила редактора 24 Каналу Аліна Кулеба. Також є фото та відео першого снігу Львові та області, пише 24 Канал.

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На Закарпатті та на Рівненщині випав перший сніг

Перші опади снігу фіксують у Мукачівському районі,

– розповів журналіст.

Він закликав автомобілістів, які не встигли перевзути зимові шини, зробити це якомога швидше.

Перший сніг на Закарпатті: дивіться відео

Перший сніг у Рівному / Фото Аліни Кулеби, 24 Канал

Потужно засніжило на Прикарпатті

У гірській місцевості, де інтенсивніше сніжило, ніж в інших куточках Прикарпаття, дорожникам довелось розчищати дороги місцевого значення, зокрема, на Косівщині та Верховинщині. Там працювало 6 одиниць техніки,

– заявила глава Івано-Франківської ОВА.

Світлана Онищук написала, що вночі та вранці 18 листопада на гірських перевалах дорогу від снігу чистили ще 4 одиниці спецтехніки, 46 – у режимі чергування. Окрім того, бригади працювали на дорогах:

Н-09 Мукачево — Львів;

Н-10 Стрий — Мамалига;

Р-21 Долина — Хуст;

Р-24 Татарів — Кам'янець-Подільський.

На зараз ситуація на дорогах контрольована, намерзань та ожеледиці на дорожньому покритті немає,

– запевнила очільниця обласної військової адміністрації.

Вона додала, що машини можуть їздити дорогами державного значення у звичному режимі. За її словами, техніка та працівники чергують цілодобово.

Сніг на Прикарпатті: дивіться відео

На Івано-Франківщині випав перший сніг: дивіться відео

Що кажуть синоптики

До речі, в Укргідрометцентрі попереджали, що на вихідних 18 – 19 листопада в більшості областей України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили, що:

на Заході України, місцями на Вінниччині, значний сніг, а на дорогах – ожеледиця, місцями може налипати мокрий сніг;

на Одещині значний, на Миколаївщині, вдень на Херсонщині та в Криму, помірний дощ;

на решті території – без істотних опадів;

на Одещині, вдень у південних, більшості центральних областей та Криму пориви північно-східного вітру 15 – 22 метрів за секунду.

Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. І рівень загрози – жовтий,

– попередили синоптики.

Вони також закликали автомобілістів поміняти шини на зимові, щоб уникнути аварій. Детальніше про те, якою в Україні буде погода взимку – читайте за посиланням.

Синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних 18 – 19 листопада