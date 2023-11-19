Облачное небо и минусовые темпаратуры днем – главные признаки погоды, которая будет ждать украинцев 20 ноября, передает 24 Канал.

Какая погода будет в разных регионах Украины

В западных областях и дальше будет выпадать мокрый снег, который впервые пришел туда несколько дней назад. Средняя температура в этом регионе будет колебаться от +2 до +4 днем и от 0 до +2 ночью.

Мокрым снегом и заморозками начнется рабочая неделя и для восточных областей. Там днем столбик термометра не будет подниматься выше 2 градусов тепла, в нескольких областных центрах даже днем он будет показывать -1.

На юге днем температура воздуха прогреется до +6 градусов, а вот ночью там тоже будут заморозки, иногда даже до -3 градусов.

Самые холодные ночи следует ждать северянам и Центру. Туда придут морозы в виде –5 градусов. Это, в частности, Черниговщина, Кировоградская и Житомирская.

В то же время в столице, Чернигове, Житомире, Сумах, Кропивницком снега пока не будет.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +3...+5

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2..+4

Тернополь +2...+4

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +1...+3

Луцк +1...+3

Ровно +1...+3

Житомир -1...+1

Винница 0...+2

Одесса +4...+6

Николаев +2...+4

Херсон +4...+6

Симферополь +3...+5

Кропивницкий +1...+3

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Суммы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье +2...+4

Донецк 0...+2

Луганск -1...+1

Харьков -1...+1

Погода на 20 ноября / Фото Укргидрометцентр