Облачное небо и минусовые темпаратуры днем – главные признаки погоды, которая будет ждать украинцев 20 ноября, передает 24 Канал.
Какая погода будет в разных регионах Украины
В западных областях и дальше будет выпадать мокрый снег, который впервые пришел туда несколько дней назад. Средняя температура в этом регионе будет колебаться от +2 до +4 днем и от 0 до +2 ночью.
Мокрым снегом и заморозками начнется рабочая неделя и для восточных областей. Там днем столбик термометра не будет подниматься выше 2 градусов тепла, в нескольких областных центрах даже днем он будет показывать -1.
На юге днем температура воздуха прогреется до +6 градусов, а вот ночью там тоже будут заморозки, иногда даже до -3 градусов.
Самые холодные ночи следует ждать северянам и Центру. Туда придут морозы в виде –5 градусов. Это, в частности, Черниговщина, Кировоградская и Житомирская.
В то же время в столице, Чернигове, Житомире, Сумах, Кропивницком снега пока не будет.
Погода в областных центрах
Киев -1...+1
Ужгород +3...+5
Львов +2...+4
Ивано-Франковск +2..+4
Тернополь +2...+4
Черновцы +2...+4
Хмельницкий +1...+3
Луцк +1...+3
Ровно +1...+3
Житомир -1...+1
Винница 0...+2
Одесса +4...+6
Николаев +2...+4
Херсон +4...+6
Симферополь +3...+5
Кропивницкий +1...+3
Черкассы -1...+1
Чернигов -1...+1
Суммы -1...+1
Полтава -1...+1
Днепр -1...+1
Запорожье +2...+4
Донецк 0...+2
Луганск -1...+1
Харьков -1...+1
Погода на 20 ноября / Фото Укргидрометцентр