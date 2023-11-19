Хмарне небо та мінусові темпаратури вдень – головні ознаки погоди, яка чекатиме на українців 20 листопада, передає 24 Канал.

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Якою погода буде у різних регіонах України

У західних областях й надалі випадатиме мокрий сніг, який вперше завітав туди кілька днів тому. Середня температура у цьому регіоні України коливатиметься від +2 до +4 вдень і від 0 до +2 вночі.

Мокрим снігом і заморозками розпочнеться робочий тиждень й для східних областей. Там вдень стовпчик термометра не підніматиметься вище за 2 градуси тепла, у кількох обласних центрах навіть вдень він показуватиме -1.

На півдні вдень температура повітря прогріється до +6 градусів, а ось вночі там теж будуть заморозки, подекуди навіть до -3 градусів.

Найхолодніші ночі слід очікувати жителям Півночі та Центру. Туди прийдуть морози у вигляді -5 градусів. Це, зокрема, Чернігівщина, Кіровоградщина та Житомирщина.

Водночас у столиці, Чернігові, Житомирі, Сумах, Кропивницькому снігу поки що не буде.

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +3...+5

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2..+4

Тернопіль +2...+4

Чернівці +2...+4

Хмельницький +1...+3

Луцьк +1...+3

Рівне +1...+3

Житомир -1...+1

Вінниця 0...+2

Одеса +4...+6

Миколаїв +2...+4

Херсон +4...+6

Сімферополь +3...+5

Кропивницький +1...+3

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро -1...+1

Запоріжжя +2...+4

Донецьк 0...+2

Луганськ -1...+1

Харків -1...+1

Погода на 20 листопада / Фото Укргідрометцентр