Из-за непогоды в Днепре на дорогах города работает более 50 единиц снегоуборочной техники. Дороги посыпают песчано-соляной смесью, сообщили в городском департаменте благоустройства и инфраструктуры.

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В Днепре на дорогах работает более 50 единиц снегоуборочной техники

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в соцсетях призвал водителей и пешеходов быть осмотрительными на дорогах Днепропетровщины из-за изменения погоды.

В Днепре выпал первый снег в сезоне / Фото местных властей и с сайта "Информатор"

Всего к зиме в Днепре подготовили 177 единиц спецтехники, 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 200 "мушель" на спусках и подъемах.

19 ноября в Николаеве впервые в этом сезоне пошел мокрый снег. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на дежурстве находятся пять единиц снегоуборочной техники

Как отметил Сенкевич, в случае понижения температуры, коммунальщики начнут обработку реагентами спусков, подъемов и перекрестков на основных магистралях города.

Первый снег в сезоне выпал в Николаеве / Фото 0512

Где в Украине выпал первый снег