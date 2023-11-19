Из-за непогоды в Днепре на дорогах города работает более 50 единиц снегоуборочной техники. Дороги посыпают песчано-соляной смесью, сообщили в городском департаменте благоустройства и инфраструктуры.
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В Днепре на дорогах работает более 50 единиц снегоуборочной техники
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в соцсетях призвал водителей и пешеходов быть осмотрительными на дорогах Днепропетровщины из-за изменения погоды.
В Днепре выпал первый снег в сезоне / Фото местных властей и с сайта "Информатор"
Всего к зиме в Днепре подготовили 177 единиц спецтехники, 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 200 "мушель" на спусках и подъемах.
19 ноября в Николаеве впервые в этом сезоне пошел мокрый снег. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на дежурстве находятся пять единиц снегоуборочной техники
Как отметил Сенкевич, в случае понижения температуры, коммунальщики начнут обработку реагентами спусков, подъемов и перекрестков на основных магистралях города.
Первый снег в сезоне выпал в Николаеве / Фото 0512
Где в Украине выпал первый снег
- Во Львовской области 18 ноября пошел первый снег. Больше всего снега выпало на Сходницком перевале, где работала снегоуборочная техника.
- Также снег выпал на Закарпатье, Прикарпатье, Ровенщине и Тернопольщине. Мощно заснежило на Прикарпатье, в частности горную местность.
- После западных и северных регионов первый снег добрался и до Одесской области.
- Укргидрометцентр прогнозирует, что в понедельник, 20 ноября, в западных, восточных, большинстве центральных и южных областей будет снег, местами с дождем. Также на дорогах местами ожидается гололедица.