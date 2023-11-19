Через негоду у Дніпрі на дорогах міста працює понад 50 одиниць снігоприбиральної техніки. Дороги посипають піщано-соляною сумішшю, повідомили у міському департаменті благоустрою та інфраструктури.
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У Дніпрі на дорогах працює понад 50 одиниць снігоприбиральної техніки
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соцмережах закликав водіїв та пішоходів бути обачними на дорогах Дніпропетровщини через зміну погоди.
У Дніпрі випав перший сніг у сезоні / Фото місцевої влади та із сайту "Інформатор"
Всього до зими у Дніпрі підготували 177 одиниць спецтехніки, 25 тисяч тонн піщано-соляної суміші та 200 "мушель" на спусках і підйомах.
19 листопада у Миколаєві вперше у цьому сезоні пішов мокрий сніг. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на чергуванні перебувають п'ять одиниць снігоприбиральної техніки.
Як зазначив Сєнкевич, у разі зниження температури, комунальники почнуть обробку реагентами спусків, підйомів та перехресть на основних магістралях міста.
Перший сніг у сезоні випав у Миколаєві / Фото 0512
Де в Україні випав перший сніг
- У Львівській області 18 листопада пішов перший сніг. Найбільше снігу випало на Східницькому перевалі, де працювала снігоприбиральна техніка.
- Також сніг випав на Закарпатті, Прикарпатті, Рівненщині та Тернопільщині. Потужно засніжило на Прикарпатті, зокрема гірську місцевість.
- Після західних та північних регіонів перший сніг добрався й до Одеської області.
- Укргідрометцентр прогнозує, що в понеділок, 20 листопада, у західних, східних, більшості центральних та південних областей буде сніг, подекуди з дощем. Також на дорогах місцями очікується ожеледиця.