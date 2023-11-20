У понеділок, 20 листопада, про ситуацію у Дніпропетровській області після снігопаду розповіли у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що прибирають повалені дерева, уже надали допомогу медикам та буксирували маршрутне таксі.

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Сніг на Дніпропетровщині наробив проблем

З вечора 19 листопада до Служби порятунку "101" надходять найрізноманітніші повідомлення стосовно наслідків негоди. Працівники ДСНС оперативно виїжджають на місця подій, аби допомогти людям.

У Нікопольському та Кам’янському районах надзвичайники надавали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги, які через погодні умови не мали змогу проїхати на виклик,

– констатували у ДСНС.

Водночас до рятувальників надійшло повідомлення, що маршрутне таксі з пасажирами в салоні застрягло поблизу селища Тритузне – це Новопокровська селищна територіальна громада Дніпровського району. ДСНС-ники відбуксували пасажирський транспорт на асфальтовану дорогу.

"Фахівці Служби порятунку "101" 24 рази залучались на прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного транспорту", – йдеться в джерелі.

Робота рятувальників на Дніпропетровщині після сильного снігопаду / Фото ДСНС

Зверніть увагу! 19 листопада також випав перший сніг на Миколаївщині. Снігоприбиральна техніка виїхала чистити дороги та посипати їх піщано-соляною сумішшю.

Як повідомляють у ДСНС, загалом за добу рятувальників 28 разів залучалися до розпилення та прибирання повалених дерев у 4 областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській.

На ранок 20 листопада внаслідок погіршення ситуації знеструмлено 83 населених пункти у 3 областях – Запорізькій, Миколаївській та Одеській. Відповідні бригади обленерго працюють над відновленням подачі струму.

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Окрім того, про перший сніг повідомляли у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях. Зокрема, зазначали, що ситуація на автошляхах – контрольована. Тобто серйозних замерзань та ожеледиці на дорожньому покритті немає.