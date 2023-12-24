OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал спутниковое фото российских средств обороны у Крымского моста.
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Как российские захватчики обороняют Крымский мост
Издание "Крымский ветер" отмечает, что вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями. Кроме того, россияне усилили ПВО с помощью новейшего корвета.
Они заметили, что на снимках, сделанных после сильного шторма, видно, что боновые заграждения отсутствовали. Однако похоже, что теперь их восстановили.
Оборона Крымского моста / MT Anderson
Также на бочках у входа в бухту пришвартован МРК "Циклон". "Циклон" является носителем 8 крылатых ракетт "Калибр". На корме установлено ЗПРК "Панцирь-МЭ", с помощью которого корабль охраняет воздушное пространство над бухтой.
Крымский мост до сих пор в аварийном состоянии
Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак
Тем более, что в Черном море наблюдаются сильные штормы, что затрудняет его эксплуатацию.
По ее словам, Крымский мост обычно используется для гражданских нужд. Иногда российские захватчики используют железнодорожный путь, однако это очень ограниченные перевозки.