Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, как сейчас эксплуатируется Крымский мост. Об этом пишет 24 Канал.

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Крымскому мосту "не очень хорошо"

Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак.

Мост остается в болезненном состоянии, потому что полноценно восстановиться ему не удалось. Тем более что сейчас погодные условия чрезвычайно утомительны для него,

– сказала она.

Гуменюк напомнила, что когда этот мост еще проектировали, он изначально не был рассчитан на мощные штормы, которые сейчас наблюдаются в Черном море. И точно уже россияне не рассчитывали при строительстве на "штормы неестественного характера".

Если еще упомянуть о штормах, которые неестественны характеру, так скажем, а корректированы, то ему действительно не очень хорошо,

– заметила Гуменюк.

Теперь Россия использует мост очень осторожно

По словам Гуменюк, Крымский мост преимущественно используется для гражданских нужд. Однако движение автомобилей там значительно замедлено, и часто используется реверсивное движение.

Конечно, оккупанты время от времени используют железнодорожный путь для военных нужд, однако теперь такие перевозки ограничены.

Потому что технически он (Крымский мост – 24 Канал) неспособен выдерживать те нагрузки, которые хотели бы на него наложить,

– уточнила Гуменюк.

Возле Крымского моста снова "дымно"