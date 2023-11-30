С якоря сорвало шесть российских судов, а общий ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Также сорвало боновые заграждения, которые должны были защищать Севастопольскую бухту

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Что с боновыми заграждениями в Крыму

Телеграм-канал "Крымский ветер" изучил этот вопрос благодаря спутниковым снимкам. И там констатировали, что от заграждений буквально мало что видно.

Спутниковые фото 29 ноября (15:40 по Гринвичу) и 17 ноября / "Крымский ветер"

Также там привели данные радиолокационной съемки. Согласно спутниковым фото Крымского моста, боновых заграждений очень мало.



В юго-восточной части Крымского моста боновых заграждений нет / "Крымский ветер"



А так они выглядели раньше / "Крымский ветер"



Кое-что осталось в северо-западной части моста / "Крымский ветер"

Что такое боны



Это плавучие ограждения, сделанные из специальной плотной ткани. Их можно быстро развернуть, чтобы ограничить разлив нефти в море или направить древесину, сплавляемую по реке. Впрочем, против пластика в водоемах они не защищают.



В военном деле боны используют, чтобы перекрыть проход вражеским судам. Для этого они могут быть созданы из разных материалов, главное – чтобы были незаметными.

"Крымский ветер" пишет о том, что в Керчи и в районе Еникале на берегу Керченского пролива прибило "связанные пластиковые емкости". Вероятно, речь идет именно о бонах.

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Какова дальнейшая судьба Крымского моста