С якоря сорвало шесть российских судов, а общий ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Также сорвало боновые заграждения, которые должны были защищать Севастопольскую бухту
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Что с боновыми заграждениями в Крыму
Телеграм-канал "Крымский ветер" изучил этот вопрос благодаря спутниковым снимкам. И там констатировали, что от заграждений буквально мало что видно.
Спутниковые фото 29 ноября (15:40 по Гринвичу) и 17 ноября / "Крымский ветер"
Также там привели данные радиолокационной съемки. Согласно спутниковым фото Крымского моста, боновых заграждений очень мало.
В юго-восточной части Крымского моста боновых заграждений нет / "Крымский ветер"
А так они выглядели раньше / "Крымский ветер"
Кое-что осталось в северо-западной части моста / "Крымский ветер"
Что такое боны
Это плавучие ограждения, сделанные из специальной плотной ткани. Их можно быстро развернуть, чтобы ограничить разлив нефти в море или направить древесину, сплавляемую по реке. Впрочем, против пластика в водоемах они не защищают.
В военном деле боны используют, чтобы перекрыть проход вражеским судам. Для этого они могут быть созданы из разных материалов, главное – чтобы были незаметными.
"Крымский ветер" пишет о том, что в Керчи и в районе Еникале на берегу Керченского пролива прибило "связанные пластиковые емкости". Вероятно, речь идет именно о бонах.
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Какова дальнейшая судьба Крымского моста
- Аналитики пока не могут сказать однозначно, шторм ли смыл оборонительные сооружения или россияне сняли их, опасаясь шторма. Но они могут назвать размещение бонов: их установили у Керчь-Еникальского канала под Керченским мостом и в районе Севастопольской бухты. Это должна быть своеобразная "антидроновая" защита Крымского моста.
- Оккупанты понимают, что Крымский мост под угрозой, поэтому обсуждают возможные обходные пути с Китаем, а именно просят Поднебесную построить подводный тоннель. Об этом написали The Washington Post. КНР и Россия не комментируют это сообщение.