З якоря зірвало шість російських суден, а загальні збитки оцінюють у 500 мільйонів рублів. Також зірвало бонові загорожі, які мали захищати Севастопольську бухту.
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Що із боновими загорожами в Криму
Телеграм-канал "Крымский ветер" дослідив це питання завдяки супутниковим знімкам. І там констатували, що від загорож буквально мало що видно.
Супутникові фото 29 листопада (15:40 за Грінвичем) та 17 листопада / "Крымский ветер"
Також там навели дані радіолокаційної зйомки. Відповідно до супутникових фото Кримського мосту, бонових загорож дуже мало.
У південно-східній частині Кримського мосту бонових загорож нема / "Крымский ветер"
А отакий вигляд вони мали раніше / "Крымский ветер"
Дещо залишилося у північно-західній частині мосту / "Крымский ветер"
Що таке бони
Це плавучі огорожі, зроблені зі спеціальної цупкої тканини. Їх можна швидко розгорнути, щоб обмежити розлив нафти в морі або спрямувати деревину, які сплавляють по річці. Утім, проти пластику у водоймах вони не захищають.
У військовій справі бони використовують, щоб перекрити прохід ворожим судам. Для цього вони можуть бути створені з різних матеріалів, головне – мають бути непомітними.
"Крымский ветер" пише про те, що у Керчі та в районі Єнікале на березі Керченської протоки прибило "зв'язані пластикові ємності". Імовірно, мова саме про бони.
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Яка подальша доля Кримського мосту
- Аналітики поки що не можуть сказати однозначно, чи саме шторм змив оборонні споруди, а чи росіяни зняли їх, побоюючись шторму. Але вони можуть назвати розміщення бонів: їх установили біля Керч-Єнікальського каналу під Керченським мостом і в районі Севастопольської бухти. Це мав бути своєрідний "антидроновий" захист Кримського мосту.
- Окупанти розуміють, що Кримський міст загрожений, тож обговорюють можливі обхідні шляхи з Китаєм, а саме просять Піднебесну збудувати підводний тунель. Про це написали The Washington Post. КНР і Росія не коментують це повідомлення.