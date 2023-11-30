З якоря зірвало шість російських суден, а загальні збитки оцінюють у 500 мільйонів рублів. Також зірвало бонові загорожі, які мали захищати Севастопольську бухту.

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Що із боновими загорожами в Криму

Телеграм-канал "Крымский ветер" дослідив це питання завдяки супутниковим знімкам. І там констатували, що від загорож буквально мало що видно.

Супутникові фото 29 листопада (15:40 за Грінвичем) та 17 листопада / "Крымский ветер"

Також там навели дані радіолокаційної зйомки. Відповідно до супутникових фото Кримського мосту, бонових загорож дуже мало.



У південно-східній частині Кримського мосту бонових загорож нема / "Крымский ветер"



А отакий вигляд вони мали раніше / "Крымский ветер"



Дещо залишилося у північно-західній частині мосту / "Крымский ветер"

Що таке бони



Це плавучі огорожі, зроблені зі спеціальної цупкої тканини. Їх можна швидко розгорнути, щоб обмежити розлив нафти в морі або спрямувати деревину, які сплавляють по річці. Утім, проти пластику у водоймах вони не захищають.



У військовій справі бони використовують, щоб перекрити прохід ворожим судам. Для цього вони можуть бути створені з різних матеріалів, головне – мають бути непомітними.

"Крымский ветер" пише про те, що у Керчі та в районі Єнікале на березі Керченської протоки прибило "зв'язані пластикові ємності". Імовірно, мова саме про бони.

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Яка подальша доля Кримського мосту