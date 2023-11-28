Росіяни на українському півострові досі намагаються ліквідувати наслідки "підривної діяльності" циклону. За словами окупаційної влади, станом на ранок 28 листопада без світла продовжують сидіти 93 тисячі осіб, а у 245 селах немає води.

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Наслідки шторму у Севастополі

У ЗМІ показали, що негода накоїла на центральній набережній міста. Гранітні плити покриття знесло хвилями, біля стін лишилися залишки дерев'яних конструкцій, дошки та рекламні щити.

Крім того, хвилі розбили вікна та жалюзі кіосків, торговельні приміщення затопило.

Який вигляд має центральна набережна Севастополя / Фото "Крим. Реалії"

Шторм пошкодив логістику окупантів. Так, у мікрорайоні Радіогорка плавучий причал затонув, а береговий сильно пошкоджений. Вціліти вдалося лише стовпам освітлення. Місцеві жителі більше не зможуть скористатися морським транспортом для пересування.

Район "Радіогорки" / Фото соцмережі

Так, рейди через пошкоджений причал у місті заборонили. Непроста обстановка в історичному районі Севастополя Північна сторона, розташованого на півночі бухти. Там люди вимушені скористатися автобусним транспортом, якого обмаль. Через брак автобусів накопичуються великі черги. Майже годину місцеві жителі очікують на прибуття громадського транспорту.

У місті припинили роботу катери / Фото соцмережі

За даними ЗМІ, у Севастополі в результаті шторму на берег викинуло міну. Відомо, що боєприпас виявив місцевий мешканець. Водночас російські силовики заявили, що це морська реактивно-спливаюча міна і, що нібито вона навчальна. Наразі неможливо перевірити правдивість цієї заяви. Втім, нагадаємо, що окупанти цілеспрямовано викидали міни у Чорне море, аби завадати цивільному судноплавству.

Шторм викинув на узбережжя морську міну / Фото "Крим. Реалії"

У Євпаторії справи не кращі

Російські пабліки публікують кадри "роботи" шторму у Євпаторії. Зокрема, вони показали, що залишилося від Лазурової та Дувановської набережних.

Далі буде

Як повідомляють у російському МЧС, негода зовсім не планує залишати окупований півострів у спокої. Вже у ніч проти 29 листопада жителям Криму слід очікувати на нову хвилю шторму. Так, зокрема, у Севастополі швидкість вітру розвинеться до 25 метрів за секунду, і розпочнуться сильні дощі.