Так 24 Каналу прокоментував ситуацію військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що подібні шторми були років 150 тому.
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"Погода допомагає і закони фізики. Такі шторми були років 150 тому. Якщо не помиляюся, у 1854 році. Тоді була затоплена ескадра, яка підходила до Криму. Понад 30 бойових кораблів затонуло", – зазначив Світан.
Проблеми росіян у морі
Три російські кораблі зіштовхнулися у Чорному морі. Мовиться про "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5". Певний час вони були заблоковані у такому положенні протягом 20 хвилин.
Це природа починає підтоплювати росіян. Молилися не у той бік, коли просили вирішити питання з Чорноморським флотом. Не увесь флот розміщується у Новоросійській бухті. Погода прийняла рішення вирішити цю проблему для росіян назавжди – затопити російський флот, а залишок влізе в бухту,
– іронічно відзначив військовий експерт.
Але разом з цим негода допомагає нашим Силам оборони, зокрема спецслужбам. За словами Романа Світана, шторми розривають бонові загородження, які росіяни намагаються організувати біля Кримського мосту. Крім цього вони мають проблеми з ППО.
"Серйозний вітер не дає можливості працювати з локаторами великих охоплень. Тобто вони залишилися без захисту з повітря. Тому росіяни підтягнули велику кількість систем РЕБ, намагаючись відвести наші ракети. Але не розуміють методи його роботи. Наші ракети діють за певними схемами і РЕБ на них не діє", – зазначив він.
Шторм у Чорному морі: які наслідки
- Попри шторм 27 листопада росіяни вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров". Він може бути споряджений ракетами типу "Калібр" загальна кількість яких сягає до 8 одиниць.
- Шторм у Чорному морі впливає на хід бойових дій. Негода завдала шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та тимчасово окупованої України.
- Потужний шторм накрив і Росію. Особливо це позначилося на Краснодарському краї. Там росіяни залишилися без світла, опалення та гарячої води.