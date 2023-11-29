Так 24 Каналу прокомментировал ситуацию военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что подобный шторм был лет 150 назад.

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"Погода помогает и законы физики. Такой шторм был лет 150 назад. Если не ошибаюсь, в 1854 году. Тогда была затоплена подходящая к Крыму эскадра. Более 30 боевых кораблей затонуло", – отметил Свитан.

Проблемы россиян в море

Три российских корабля столкнулись в Черном море. Речь идет о "Матросе Шевченко", "Матросе Позиниче" и "Кавказ-5". Одно время они были заблокированы в таком положении в течение 20 минут.

Это природа начинает подтапливать россиян. Молились не в ту сторону, когда просили решить вопрос с Черноморским флотом. Не весь флот размещается в Новороссийской бухте. Погода приняла решение решить эту проблему для россиян навсегда – затопить российский флот, а остаток влезет в бухту,

– иронически отметил военный эксперт.

Но вместе с этим непогода помогает нашим Силам обороны, в частности, спецслужбам. По словам Романа Свитана, штормы разрывают боновые заграждения, которые россияне пытаются организовать возле Крымского моста. Кроме этого они испытывают проблемы с ПВО.

"Серьезный ветер не дает возможности работать с локаторами больших охватов. То есть они остались без защиты с воздуха. Поэтому россияне подтянули большое количество систем РЭБ, пытаясь увести наши ракеты. Но не понимают методы его работы. Наши ракеты действуют по определенным схемам и РЭБ на них не действует", – отметил он.

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