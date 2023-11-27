Российские телеграм-каналы также в сети публикуют кадры непогоды. Кроме того, из-за мощного шторма на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза, передает 24 Канал.

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Стихия сносила все на своем пути

Больше всего сообщений о непогоде поступало из российского города Сочи. Там непогода сносила все на своем пути. Мощные порывы ветра устроили "деревопад". Более того, одно из них упало на остановку с людьми. Как отмечают в РосСМИ, в момент падения дерева там тоже были и дети. В настоящее время местные власти не сообщали о пострадавших, но свидетели заявляют, что металлическая конструкция остановки упала прямо на голову мужчине.

Дерево упало на остановку с людьми: смотрите видео

Деревья падали от шторма: смотрите видео

В Сочи – "деревопад" из-за непогоды: смотрите видео

Из-за непогоды десятки населенных пунктов в Краснодарском крае остались без электроэнергии, отопления и горячей воды. Кроме того, в Сочи также не работает железнодорожное сообщение. Местные власти сообщили, что аэропорты пока не будут прекращать работу и продолжат рейсы, анализируя условия фактической погоды. Вместе с тем в сети сообщали, что в аэропорту Сочи приземлилось по меньшей мере 2 борта.

В Сочи стихия свалила десятки деревьев – больше в галерее

Без электроэнергии остались и россияне в Южной Осетии. Как объяснили местным, это произошло из-за аварии на линии в Северной Осетии. Впрочем, к утру энергетикам удалось заживить регионы. А вот в Краснодарском крае – до сих пор проблемы со светом.

В курортных городах России море также начало выходить из берегов. Так, под Новороссийском, что в Краснодарском крае, девушку смыло огромной волной под автомобиль. Женщину спасли двое проезжавших мимо мужчин.

Стихия смыла девушку под авто: смотрите видео

Мощная стихия тоже начала разрушать и пляжи. В Краснодарском крае стихия массово разрушает конструкции на пляжах, а обломки выносит на дороги.

На дороги стихия выносила конструкции с пляжей: смотрите видео

Из-за непогоды в Черном море на мель выбросило судно

Мощный шторм в Черном море выбросил на мель сухогруз Blue Shark, ходивший под флагом Белиза. Судно выбросило на мель у побережья Анапы у поселка Витязево. Согласно сообщениям в сети, сухогруз был загружен ячменем, который должны были доставить в Египет.

Как утверждают российские телеграм-каналы, на борту сухогруза – 21 человек, являющийся гражданами Сирии, Индии и Египта.

Судно будет находиться на мели, пока не утихнет непогода. Поскольку шторм очень мощный, экипаж судна не сможет получить помощь.

На мель в России выбросило судно: смотрите видео

Сухогруз стоит на мели в Черном море / Фото с росСМИ