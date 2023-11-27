Російські телеграм-канали також у мережі публікують кадри негоди. Крім того, через потужний шторм на мілину викинуло суховантаж під прапором Беліза, передає 24 Канал.

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Стихія зносила усе на своєму шляху

Найбільше повідомлень про негоду надходило з російського міста Сочі. Там негода зносила усе на своєму шляху. Потужні пориви вітру влаштували деревопад. Ба більше, одне з них впало на зупинку з людьми. Як зазначають у росЗМІ, у момент падіння дерева там також були й діти. Наразі місцева влада не повідомляла про постраждалих, але свідки заявляють, що металева конструкція зупинки впала прямісінько на голову чоловіку.

Дерево впало на зупинку з людьми: дивіться відео

Дерева падали від шторму: дивіться відео

У Сочі – деревопад через негоду: дивіться відео

Через негоду десятки населених пунктів у Краснодарському краї залишилися без електроенергії, опалення й гарячої води. Крім того, у Сочі також не працює залізничне сполучення. Місцева влада повідомила, що аеропорти поки не будуть припиняти роботу й продовжать рейси, аналізуючи умови фактичної погоди. Разом з тим у мережі повідомляли, що в аеропорту Сочі приземлилося щонайменше 2 борти.

У Сочі стихія повалила десятки дерев – більше у галереї

Без електроенергії залишилися й росіяни в Південній Осетії. Як пояснили місцевим, це сталося через аварію на лінії в Північній Осетії. Втім, на ранок енергетикам вдалося заживити регіони. А ось в Краснодарському краї – й досі проблеми зі світлом.

У курортних містах Росії море також почало виходити з берегів. Так, під Новоросійськом, що у Краснодарському краї, дівчину змило величезною хвилею під автомобіль. Жінку врятували двоє чоловіків, які проїжджали поруч.

Стихія змила дівчину під авто: дивіться відео

Потужна стихія також почала руйнувати й пляжі. У Краснодарському краї стихія масово руйнує конструкції на пляжах, а уламки – виносить на дороги.

На дороги стихія виносила конструкції з пляжів: дивіться відео

Через негоду у Чорному морі на мілину викинуло судно

Потужний шторм у Чорному морі викинув на мілину суховантаж Blue Shark, який ходив під прапором Беліза. Судно викинуло на мілину біля узбережжя Анапи поблизу селища Вітязєво. Згідно з повідомленнями у мережі, суховантаж був завантажений ячменем, який мали доставити у Єгипет.

Як стверджують російські телеграм-канали, на борту сухогруза – 21 особа, які є громадянами Сирії, Індії та Єгипту.

Судно буде перебувати на мілині, поки не вщухне негода. Оскільки шторм дуже потужний, то екіпаж судна не зможе отримати допомогу.

На мілину в Росії викинуло судно: дивіться відео

Суховантаж стоїть на мілині в Чорному морі / Фото з росЗМІ