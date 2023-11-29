Російські ЗМІ пишуть, що у акваторії Керчинської протоки шторм зіштовхнув три російські судна. Мовиться про: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5", пише 24 Канал.

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Корабель намагались ввести в море

Судно "Матрос Шевченко" знялося з якоря в порту "Кавказ" і спробувало вийти у відкрите море. Проте сильні пориви вітру віднесли його на "Матрос Позинич", яке не змогло уникнути удару. Вже разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5".

Момент аварії у Керчинській протоці: дивіться відео

Кораблі не могли розійтися у морі приблизно 20 хвилин. Про потерпілих не повідомляли.

Шторм дійшов до Росії