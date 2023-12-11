Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что они появляются на определенных локациях побережья. В частности, непогода смыла укрепление врага в Евпатории.
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"Они этим занимаются. Пытаются заново строить окопы. Их эффективность и качество мы увидели. Но пренебрегать этим, конечно, тоже не надо", – сказал Братчук.
Удобство для "чиновников"
Между тем, самое главное для крымских "чиновников" – это возможность снова что-то украсть из федерального или местного бюджета. Так же оккупанты проводят работы насчёт морских заграждений.
Но там не столь активно. Потому что и море штормит очень часто, что трудно это сделать. Но пытаются все это вернуть так, как оно было,
– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.
Шторм в Крыму: какие последствия
- В конце ноября на временно оккупированном полуострове бушевала непогода. Так называемая оккупационная "власть" ранее заявляла, что ущерб составляет сотни миллионов рублей. Минимум – это 500 миллионов рублей.
- В результате непогоды были повреждены десятки домов. Тысячи людей были без света, газа и тепла. Также упали сотни деревьев.
- Во время шторма, по данным российских СМИ, в море сорвалось 6 российских судов. Во время непогоды погиб механик теплохода. Предварительная причина смерти – инфаркт на фоне сильного стресса.
- Россияне загородили Крымский мост оборонительными заграждениями. Однако, шторм, вероятно, их разрушил.
- В Севастополе из-за шторма на берег выбросило мину. Оккупанты заявили, что она якобы учебная.