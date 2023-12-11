Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что они появляются на определенных локациях побережья. В частности, непогода смыла укрепление врага в Евпатории.

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"Они этим занимаются. Пытаются заново строить окопы. Их эффективность и качество мы увидели. Но пренебрегать этим, конечно, тоже не надо", – сказал Братчук.

Удобство для "чиновников"

Между тем, самое главное для крымских "чиновников" – это возможность снова что-то украсть из федерального или местного бюджета. Так же оккупанты проводят работы насчёт морских заграждений.

Но там не столь активно. Потому что и море штормит очень часто, что трудно это сделать. Но пытаются все это вернуть так, как оно было,

– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.

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