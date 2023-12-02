После шторма в Черном море Крымский мост беспомощен перед дронами. Это дает нашему государству возможность поразить его.
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Что осталось от защитных заграждений Крымского моста
Телеграм-канал "Крымский ветер" обнародовал фото того, что сейчас плавает в Черном море.
В Черном море плавают, вероятно, боновые заграждения / "Крымский ветер"
"По всему Керченскому проливу плавают пластиковые бочки заграждений Крымского моста", – говорится в публикации.
Впрочем, точно неизвестно, сорвала ли защиту непогода, или ее сняли сами россияне. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что сейчас эта информация уточняется.
Каковы данные о повреждениях обороны Крымского моста
- Ранее уже появились спутниковые снимки, наглядно демонстрирующие: от боновых заграждений россиян в Черном море мало что осталось.
- Еще в Черном море повреждены баржи, которые должны были прикрывать Крымский мост. Три из них полностью затопило, а две – смыло.