Після шторму в Чорному морі Кримський міст безпорадний перед дронами. Це дає нашій державі можливість уразити його.
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Що лишилося від захисних загороджень Кримського мосту
Телеграм-канал "Крымский ветер" оприлюднив фото того, що нині плаває у Чорному морі.
У Чорному морі плавають, імовірно, бонові загородження / "Крымский ветер"
"По всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту", – ідеться в публікації.
Утім, достеменно не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що зараз цю інформацію уточнюють.
Які є дані про пошкодження оборони Кримського мосту
- Раніше вже з'явилися супутникові знімки, які наочно демонструють: від бонових загороджень росіян у Чорному морі лишилося мало що.
- Іще в Чорному морі пошкоджено баржі, які мали прикривати Кримський міст. Три із них повністю затопило, а дві – змило.