Морські дрони, вироблені СБУ, уславилися тим, що вдарили по Кримському мосту. Про деталі цієї атаки нещодавно розповів Василь Малюк.

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Що росіяни роблять із "Морськими малюками"

Як повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, нині інформацію про копіювання дронів перевіряють.

Під час бойових дій такі ситуації, на жаль, відбуваються періодично. І будь-яка сторона завжди намагається максимально вивчити зразки озброєння супротивника,

– сказав він.

"Морські малюки" не стоять на озброєнні Військово-морських сил України, тож питання, наскільки серйозна ситуація і чи можна було передбачити її, слід адресувати СБУ.

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Яка ситуація з боновими загородженнями

Також Плетенчук прокоментував наслідки шторму в Чорному морі. Пошкодило цивільну інфраструктуру, іще були зіткнення суден у перекритій Керченській протоці.

Нагадую, це територіальні води України, і Україна виписувала прибережні попередження, якими перекривала цю акваторію для цивільного судноплавства,

– сказав речник ВМС.

Та оскільки росіяни не виконали ці попередження, сталося зіткнення кількох суден.

Щодо бонових загороджень, то є версія, що росіяни самі прибрали їх. Цю інформацію теж перевіряють, тож згодом стане зрозуміло, що саме відбулося.

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Росія активізувала розробку морських безпілотників, – розвідка Британії

Окупанти намагаються подолати розрив у можливостях з Україною, стверджують британські розвідники. Для цього росіяни розробляють ударні безекіпажні наземні машини та дрони-камікадзе (one-way attack drones – OWA).