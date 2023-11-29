Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що росіяни дуже злякались атак ЗСУ на Чорноморський флот.

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"Росія повністю все копіює за нами. Ми починали війну з великою перевагою у безпілотниках як розвідувальних, так і ударних. Росіяни вклали мільярди у розвиток своєї програми. Треба визнати, що вони досягли суттєвого прогресу у порівнянні з тим, що було взимку 2022 року", – сказав офіцер ЗСУ.

Зверніть увагу! Є інформація, що перші десять морських дронів Росії будуть готові до кінця 2023 року. Зазначається, що їхня швидкість до 80 кілометрів на годину, дальність – 500 кілометрів, автономність – 60 годин, вантажопідйомність – 400 кілограмів.

ЗСУ успішно атакують ворожий флот

Тарас Березовець зазначив, що успішні атаки українських захисників на Чорноморський флот Росії поставили перед окупантами нові виклики. Адже Україна, яку ворог називав державою без флоту, почала перемагали у цьому бою.

Зокрема, на дно був відправлений флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва". Це найбільша поразка у військово-морській історії за останні 100 років. Також були відправлені на дно або безповоротно пошкоджені найсучасніші російські кораблі. Їх уражали як морськими дронами, так і крилатими ракетами.

Звичайно, ворог буде намагатися скопіювати все найкраще з того, що ми застосовуємо проти нього. Усе це буде становити небезпеку проти наших кораблів та портової інфраструктури. Мета росіян позбавити Україну виходу в море або принаймні знищити портову інфраструктуру залишається незмінною,

– підкреслив він.

Очевидно, ворог спробує розпочати свої атаки і з моря. Однак Україна готова до такого сценарію на відміну від загарбників, які досі не знають, як протидіяти нашим морським дронам.

Березовець про небезпеку від ворожих морських дронів: дивіться відео

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