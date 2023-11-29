Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что россияне очень испугались атак ВСУ на Черноморский флот.

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"Россия полностью все копирует за нами. Мы начинали войну с большим преимуществом в беспилотниках как разведывательных, так и ударных. Россияне вложили миллиарды в развитие своей программы. Надо признать, что они добились существенного прогресса по сравнению с тем, что было зимой 2022 года" , – сказал офицер ВСУ.

Обратите внимание! Есть информация, что первые десять морских дронов России будут готовы к концу 2023 года. Отмечается, что их скорость до 80 километров за час, дальность – 500 километров, автономность – 60 часов, грузоподъемность – 400 килограммов.

ВСУ успешно атакуют вражеский флот

Тарас Березовец отметил, что успешные атаки украинских защитников на Черноморский флот России поставили перед оккупантами новые вызовы. Ведь Украина, которую враг называл государством без флота, начала побеждать в этом бою.

В частности, на дно был отправлен флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Это самое большое поражение в военно-морской истории за последние 100 лет. Также были отправлены на дно или безвозвратно повреждены самые современные российские корабли. Их поражали как морскими дронами, так и крылатыми ракетами.

Конечно, враг будет пытаться скопировать все самое лучшее из того, что мы применяем против него. Все это будет представлять опасность против наших кораблей и портовой инфраструктуры. Цель россиян лишить Украину выхода в море или по крайней мере уничтожить портовую инфраструктуру остается неизменной,

– подчеркнул он.

По всей видимости, враг попытается начать свои атаки и с моря. Однако Украина готова к такому сценарию в отличие от захватчиков, которые до сих пор не знают, как противодействовать нашим морским дронам.

Березовец об опасности от вражеских морских дронов: смотрите видео

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