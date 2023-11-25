Ракетоносители Черноморского флота России традиционно пополняли запасы крылатых ракет на базе в Севастополе, однако теперь там опасно. Вероятно, враг захочет использовать Новороссийск для этого, однако это повлияет на логистику.

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В России проблемы

Однако перемещение и перезагрузка ракет на новой базе потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки.

13 ноября 2023 года украинские военные заявили, что Россия перестала обстреливать наши мирные города морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.

Россия, вероятно, будет стремиться ускорить преодоление таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине.

– говорится в сообщении.

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