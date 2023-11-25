Ракетоносители Черноморского флота России традиционно пополняли запасы крылатых ракет на базе в Севастополе, однако теперь там опасно. Вероятно, враг захочет использовать Новороссийск для этого, однако это повлияет на логистику.

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В России проблемы

Однако перемещение и перезагрузка ракет на новой базе потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки.

13 ноября 2023 года украинские военные заявили, что Россия перестала обстреливать наши мирные города морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.

Россия, вероятно, будет стремиться ускорить преодоление таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине.
– говорится в сообщении.

В ВМС объяснили, почему враг не выводит корабли в море

  • Погода в морях в последнее время не позволяет кафирам выводить корабли для применения ракетного вооружения. Определенные проблемы из-за ухудшение погодных условий испытывает и российская авиация.
  • Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что россияне в любом случае не в состоянии совершать пуски.
  • Также у россиян есть определенные проблемы и с применением авиации в этом регионе. Сильные порывы ветра мешают самолетам. Однако, несмотря на это, авиация сохраняет свою активность над Черным морем, что является проблемой для Украины.