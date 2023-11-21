Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко очертил 24 Каналу ситуацию в Черном море. По его словам, противник частично ослаблен.

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"Ситуация действительно изменилась, если сравнивать с началом года. Нам удалось вытеснить противника из нашего побережья", – констатировал он.

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Это стало возможным во многом благодаря западному вооружению, в частности комплексам "Гарпун" и "Нептун". Затем начались асимметричные атаки с применением морских и воздушных дронов, крылатых ракет.

В настоящее время черноморский флот частично ослаблен. Часть новейших кораблей россияне передислоцировали в более безопасные места и тратят много ресурсов на оборону своих пунктов базирования.

Судоходство остается закрытым

Несмотря на ослабление российского флота, судоходство по основным путям остается заблокированным. В северо-западной части Черного моря пустота, потому что судоходы опасаются использовать эти пути.

"Нам удалось обеспечить функционирование гуманитарного коридора, который действует вдоль западного побережья Черного моря. Он работает, но объемы там не более 10% от того, что нам нужно. Но потихоньку объемы наращиваются", – отметил Рыженко.

Обратите внимание! После выхода России из зерновой сделки и отзыва гарантий безопасности судоходства в Черном море Украина объявила о гуманитарном коридоре. Он касается прежде всего судов, застрявших в портах с начала полномасштабной войны.

Кроме того, передислоцированные носители "Калибров" могут запускать ракеты даже из Новороссийска. Потому опасность с моря сохраняется.

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