Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что эти ракеты имеют запасы хода в несколько тысяч километров. Отметим, что враг передислоцировал носители крылатых ракет в Новороссийск.

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"Запуск таких ракет "Калибр" можно проводить не только с Черного моря, куда выходят на боевое дежурство (корабли – 24 Канал), но и с любой локации в акваториях обоих морей, где могут проходить российские суда", – подчеркнул Игнат.

Как оккупанты могут запускать "Калибры": смотрите видео

На одном малом российском ракетном катере может находиться 4 ракеты "Калибр". Такое же количество может нести и подлодка. Однако фрегат имеет 8 ракет морского базирования.

Какая проблема загрузить ракеты на эти носители и потратить на это даже целый день?

– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Можно предполагать, что у россиян есть проблема с изготовлением "Калибров". В то же время, по данным украинской разведки, оккупанты ежемесячно изготовляют примерно 100 разных ракет.

"Речь об основных типах: воздушного базирования – Х-101, Х-555, также "Кинжал". Морского – "Калибр". А также ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности враг имеет примерно 870 – 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Какая ситуация в Черном море с ракетоносителями