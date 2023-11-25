Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что эти ракеты имеют запасы хода в несколько тысяч километров. Отметим, что враг передислоцировал носители крылатых ракет в Новороссийск.
Смотрите также Атаковать будут не только ракетами и дронами: интервью с Подоляком о стратегии врага зимой
"Запуск таких ракет "Калибр" можно проводить не только с Черного моря, куда выходят на боевое дежурство (корабли – 24 Канал), но и с любой локации в акваториях обоих морей, где могут проходить российские суда", – подчеркнул Игнат.
Как оккупанты могут запускать "Калибры": смотрите видео
На одном малом российском ракетном катере может находиться 4 ракеты "Калибр". Такое же количество может нести и подлодка. Однако фрегат имеет 8 ракет морского базирования.
Какая проблема загрузить ракеты на эти носители и потратить на это даже целый день?
– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Можно предполагать, что у россиян есть проблема с изготовлением "Калибров". В то же время, по данным украинской разведки, оккупанты ежемесячно изготовляют примерно 100 разных ракет.
"Речь об основных типах: воздушного базирования – Х-101, Х-555, также "Кинжал". Морского – "Калибр". А также ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.
В общей сложности враг имеет примерно 870 – 900 высокоточных дальнобойных ракет.
Какая ситуация в Черном море с ракетоносителями
- Россияне перебазировали носители крылатых ракет. В ВМС заявили, что логистика, которая обслуживает эти суда, осталась в Севастополе. Именно поэтому есть большая пауза в использовании этих ракет. Оккупанты не способны загружать "Калибры" в Новороссийске.
- В разведке Великобритании отметили, что украинские военные заявляли о том, что страна-агрессор перестала обстреливать Украину морскими крылатыми ракетами. Все из-за логистических проблем в Новороссийске. Вероятно, оккупанты будут пытаться быстрее решить их, чтобы эти ракеты были в зимней кампании ударов.
- Погода не позволяет врагу выводить ракетоносители в Черное море. Даже, если он это сделает, то они не смогут использовать системы вооружения.