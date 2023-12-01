Оборона Керченського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.

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Захисні споруди зазнали пошкоджень

1 грудня у мережі з'явились супутникові зображення Кримського мосту. Згідно з ними захисні споруди Керченського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень.



Оборона Кримського мосту постраждала / Супутникові знімки

Пошкодження, яких зазнала оборона Керченського мосту:

3 баржі повністю затоплені / 1 частково затоплені.

2 баржі повністю змиті водою.

1 баржа на плаву, але ні до чого не пришвартована.

Шторм, якого Крим ще не бачив