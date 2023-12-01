Оборона Керченського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.
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Захисні споруди зазнали пошкоджень
1 грудня у мережі з'явились супутникові зображення Кримського мосту. Згідно з ними захисні споруди Керченського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень.
Оборона Кримського мосту постраждала / Супутникові знімки
Пошкодження, яких зазнала оборона Керченського мосту:
- 3 баржі повністю затоплені / 1 частково затоплені.
- 2 баржі повністю змиті водою.
- 1 баржа на плаву, але ні до чого не пришвартована.
Шторм, якого Крим ще не бачив
- З неділі, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її "штормом століття". Аналітики моніторингової системи Poseidon попереджали, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Прогнозували силу вітру від 7 за шкалою Бофорта, де 14 є абсолютним штормом.
- У Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі виходить з берегів, буря валить гілки дерев.
- В Євпаторії море теж вийшло з берегів. В'їзд у місто з боку Сак затопило. Також затопило трасу Євпаторія – Саки. У мережі публікують кадри, як автобуси "перетворюються" на кораблі. До речі, почало затоплювати й житлові будинки. ЗМІ пишуть, що рятувальники вже евакуювали з них 150 людей.