Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан. На його переконання, погода створила сприятливі умови для дій проти окупаційних військ на півострові.

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Як погода карає Росію

Такого шторму, за словами Світана, в Криму не було останні 150 років. Востаннє щось подібне трапилось у 1854 році, коли у Кримській війні британсько-французька ескадра втратила близько 30 кораблів через "велику бурю".

Тоді російський імператор говорив, що "буря добре послужила" Росії. Цього ж разу стихія обернулася проти неї, адже через шторм росіяни втратили бонові загородження та бойових дельфінів.

Роман Світан про бурю на кримському узбережжі: дивіться відео

"Поки Росія не відновить своїх загороджень, (Україна – 24 Канал) має вікно можливостей для того, щоб завдати удар по Керченському мосту та Севастопольській бухті. Думаю, зараз цим питанням займаються у Службі безпеки", – припустив Світан.

Зверніть увагу! Україна зуміла пошкодити Кримський міст морськими дронами 17 липня 2023 року. Саме для захисту проти подібних атак окупанти встановили спеціальні бони в Керченській протоці. Водночас шторм, на думку військового експерта, створює сприятливі умови не лише для дронових, а й для ракетних атак.

Що відомо про бурю в Криму