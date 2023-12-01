Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его убеждению, погода создала благоприятные условия для действий против оккупационных войск на полуострове.

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Как погода наказывает Россию

Такого шторма, по словам Свитана, в Крыму не было последние 150 лет. В последний раз нечто подобное произошло в 1854 году, когда в Крымской войне британско-французская эскадра потеряла около 30 кораблей из-за "большой бури".

Тогда российский император говорил, что "буря хорошо послужила" России. На этот раз стихия обернулась против нее, ведь из-за шторма россияне потеряли боновые заграждения и боевых дельфинов.

Роман Свитан о буре на крымском побережье: смотрите видео

"Пока Россия не восстановит свои заграждения, (Украина – 24 Канал) имеет окно возможностей для того, чтобы нанести удар по Керченскому мосту и Севастопольской бухте. Думаю, сейчас этим вопросом занимаются в Службе безопасности", – предположил Свитан.

Обратите внимание! Украина сумела повредить Крымский мост морскими дронами 17 июля 2023 года. Именно для защиты против подобных атак оккупанты установили специальные боны в Керченском проливе. В то же время шторм, по мнению военного эксперта, создает благоприятные условия не только для дроновых, но и ракетных атак.

Что известно о буре в Крыму