Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вони з'являються на певних локаціях узбережжя. Зокрема, негода змила укріплення ворога в Євпаторії.
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"Вони цим займаються. Намагаються заново будувати окопи. Їхню ефективність та якість ми побачили. Але нехтувати цим, звичайно, теж не треба", – сказав Братчук.
Вигода для "чиновників"
Тим часом, найголовніше для кримських "чиновників" – це можливість знову щось вкрасти із федерального або місцевого бюджету. Так само окупанти проводять роботи щодо морських загороджень.
Але там не настільки активно. Тому що і море штормить дуже часто, що важко це зробити. Але намагаються все це повернути так, як воно було,
– наголосив речник української добровольчої армії Південь.
Шторм у Криму: які наслідки
- Наприкінці листопада на тимчасово окупованому півострові вирувала негода. Так звана окупаційна "влада" раніше заявляла, що збитки становлять сотні мільйонів рублів. Щонайменше – це 500 мільйонів рублів.
- Унаслідок негоди були пошкоджені десятки будинків. Тисячі людей були без світла, газу та тепла. Також упали сотні дерев.
- Під час шторму, за даними російських ЗМІ, у море зірвалося 6 російських суден. Під час негоди загинув механік теплохода. Попередня причина смерті – інфаркт на фоні сильного стресу.
- Росіяни загородили Кримский міст оборонними загородженнями. Однак, шторм, ймовірно, їх зруйнував.
- У Севастополі через шторм на берег викинуло міну. Окупанти заявили, що вона буцімто навчальна.