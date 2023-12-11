Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вони з'являються на певних локаціях узбережжя. Зокрема, негода змила укріплення ворога в Євпаторії.

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"Вони цим займаються. Намагаються заново будувати окопи. Їхню ефективність та якість ми побачили. Але нехтувати цим, звичайно, теж не треба", – сказав Братчук.

Вигода для "чиновників"

Тим часом, найголовніше для кримських "чиновників" – це можливість знову щось вкрасти із федерального або місцевого бюджету. Так само окупанти проводять роботи щодо морських загороджень.

Але там не настільки активно. Тому що і море штормить дуже часто, що важко це зробити. Але намагаються все це повернути так, як воно було,

– наголосив речник української добровольчої армії Південь.

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