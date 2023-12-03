Шторм, який вирував у Чорному та Азовському морях 27 листопада, знову зробив Джарилгач островом. Навесні 2023 року російські окупанти засипали переправу піском, з'єднавши його з окупованою частиною Херсонської області.

Дивіться також Загородження Кримського мосту вражають: у мережі показали, що плаває після шторму в морі

Окупанти втратили можливість дістатись до острова

За даними супутника Sentinel-2, море у трьох місцях розмило косу, яка з'єднує острів з материком. Через це окупанти принаймні тимчасово втратили можливість дістатись до острова.



Косу розмило у трьох місцях / Фото Європейського космічного агентства

У травні 2023 року стало відомо про те, що росіяни знищили природну промоїну на околиці с. Лазурне Скадовського району та з'єднали Джарилгач з материком. Вони перетворили його на свій особистий полігон.

Шторм пошкодив захист Кримського мосту