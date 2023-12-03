Шторм, бурливший в Черном и Азовском морях 27 ноября, разрушил снова сделавший Джарилгач островом. Весной 2023 года российские оккупанты засыпали переправу песком, соединив его с оккупированной частью Херсонской области.
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оккупанты потеряли возможность добраться до острова
По данным спутника Sentinel-2 море в трех местах размыло косу, соединяющую остров с материком. Поэтому оккупанты по крайней мере временно упустили возможность добраться до острова.
Косу размыло в трех местах / Фото Европейского космического агентства
В мае 2023 г. стало известно о том, что россияне уничтожили естественную промоину на окраине с. Лазурное Скадовского района и соединили Джарилгач с материком. Они превратили его в свой личный полигон.
Шторм повредил защиту Крымского моста
- Оборона Керченского моста сильно пострадала в результате шторма. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.
- 1 декабря в сети появились спутниковые изображения Крымского моста. Согласно им защитные сооружения Керченского моста по состоянию на 28 ноября 2023 года получили достаточно значительные повреждения.
- Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что информацию о повреждениях защитных сооружений следует верифицировать. По его словам, есть подозрение, что россияне убирали баржи.