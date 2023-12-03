Шторм, бурливший в Черном и Азовском морях 27 ноября, разрушил снова сделавший Джарилгач островом. Весной 2023 года российские оккупанты засыпали переправу песком, соединив его с оккупированной частью Херсонской области.

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оккупанты потеряли возможность добраться до острова

По данным спутника Sentinel-2 море в трех местах размыло косу, соединяющую остров с материком. Поэтому оккупанты по крайней мере временно упустили возможность добраться до острова.



Косу размыло в трех местах / Фото Европейского космического агентства

В мае 2023 г. стало известно о том, что россияне уничтожили естественную промоину на окраине с. Лазурное Скадовского района и соединили Джарилгач с материком. Они превратили его в свой личный полигон.

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