Деяким кораблям довелося дрейфувати у морі до його заспокоєння. Раніше повідомлялося, що загалом шторм набешкетував у Криму на майже 500 мільйонів рублів.

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Непогода й кораблі

Російські ЗМІ повідомляють, що під час шторму у море зірвалося шість російських кораблів. О 12:40 у районі Керченської протоки на ґрунт у районі селища Завітне також викинуло баржу БНТ-03. З трюму теплохода Garakac потрібно було викачувати воду.

Капітан теплохода Garakac повідомив про зайву воду в баластових танках (обтяжувачах) та носовій частині. Працювати перестали всі водовідкачувальні засоби. Була запитана допомога у перешвартуванні, зараз наслідки усувають,

– пишуть ЗМІ.

Відомо, що під час негоди загинув 61-річний механік теплохода "Волгобат-266". Його тіло знайшли в каюті корабля. Попередньою причиною смерті є інфаркт на фоні сильного стресу. Під час шторму він перебував на судні.

Якщо говорити про зірвані з якоря кораблі, то море потягнуло теплохід "Озкан-2". Капітан вирішив дрейфувати у морі і через годину все ж став на другий якір. Також зірвало аж два якорі корабля "Волга-4007" – він мав третій, кормовий. Окрім цього зірвалися теплоходи "Іртиш рівер" та "Сатурн-1". Перший штормує із 15 людьми на борту.

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