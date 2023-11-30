Деяким кораблям довелося дрейфувати у морі до його заспокоєння. Раніше повідомлялося, що загалом шторм набешкетував у Криму на майже 500 мільйонів рублів.
Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Непогода й кораблі
Російські ЗМІ повідомляють, що під час шторму у море зірвалося шість російських кораблів. О 12:40 у районі Керченської протоки на ґрунт у районі селища Завітне також викинуло баржу БНТ-03. З трюму теплохода Garakac потрібно було викачувати воду.
Капітан теплохода Garakac повідомив про зайву воду в баластових танках (обтяжувачах) та носовій частині. Працювати перестали всі водовідкачувальні засоби. Була запитана допомога у перешвартуванні, зараз наслідки усувають,
– пишуть ЗМІ.
Відомо, що під час негоди загинув 61-річний механік теплохода "Волгобат-266". Його тіло знайшли в каюті корабля. Попередньою причиною смерті є інфаркт на фоні сильного стресу. Під час шторму він перебував на судні.
Якщо говорити про зірвані з якоря кораблі, то море потягнуло теплохід "Озкан-2". Капітан вирішив дрейфувати у морі і через годину все ж став на другий якір. Також зірвало аж два якорі корабля "Волга-4007" – він мав третій, кормовий. Окрім цього зірвалися теплоходи "Іртиш рівер" та "Сатурн-1". Перший штормує із 15 людьми на борту.
Наслідки негоди для Чорноморського флоту: дивіться відео
Потужний шторм у Чорному морі
- У Криму 26 листопада розпочався досі небачений шторм. Стихія повалила сотні дерев, десятки будинків отримали пошкодження, тисячі людей залишилися без світла, тепла та газу. Хвилі розбивали вікна та жалюзі кіосків, торговельні приміщення затопило, гранітні плити знесло.
- Також шторм зруйнував загородження, які росіяни побудували для захисту Кримського мосту. Ймовірно, що їх могли зняти самі окупанти, щоб запобігти пошкодженням. Однак одне відомо точно – міст оголений для атак дронів.
- у Євпаторії шторм змив усі окопи та вогневі позиції росіян, які ті будували біля узбережжя Чорного моря. У самому місті море вийшло з берегів і затопило вулиці міста, а також траси.