Некоторым кораблям пришлось дрейфовать в море до его успокоения. Ранее сообщалось, что в целом шторм поозорничал в Крыму почти на 500 миллионов рублей.
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Непогода и корабли
Российские СМИ сообщают, что во время шторма в море сорвалось шесть российских кораблей. В 12:40 в районе Керченского пролива на почву в районе поселка Заветное также выбросило баржу БНТ-03. Из трюма теплохода Garakac нужно было выкачивать воду.
Капитан теплохода Garakac сообщил о лишней воде в балластных танках (обременителях) и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства. Была запрошена помощь в перешвартовании, сейчас последствия устраняют,
– пишут СМИ.
Известно, что в непогоду погиб 61-летний механик теплохода "Волгобат-266". Его тело обнаружили в каюте корабля. Предварительной причиной смерти есть инфаркт на фоне сильного стресса. Во время шторма он находился на судне.
Если говорить о сорванном с якоря корабле, то море потянуло теплоход "Озкан-2". Капитан решил дрейфовать в море и через час все же стал на второй якорь. Также сорвало два якоря корабля "Волга-4007" – он имел третий, кормовой. Кроме этого, сорвались теплоходы "Иртыш ривер" и "Сатурн-1". Первый штормует с 15 человек на борту.
Последствия непогоды для Черноморского флота: смотрите видео
Мощный шторм в Черном море
- В Крыму 26 ноября начался до сих пор невиданный шторм. Стихия свалила сотни деревьев, десятки домов получили повреждения, тысячи людей остались без света, тепла и газа. Волны разбивали окна и жалюзи киосков, торговые помещения затопило, гранитные плиты снесло.
- Также шторм разрушил заграждение, которые россияне построили для защиты Крымского моста Вероятно, их могли снять сами оккупанты, чтобы предотвратить повреждения. Однако одно известно точно – мост обнажен для атак дронов.
- в Евпатории шторм смыл все окопы и огневые позиции русских, которые те строили у побережья Черного моря. В самом городе море вышло из берегов и затопило улицы города, а также трассы.