Некоторым кораблям пришлось дрейфовать в море до его успокоения. Ранее сообщалось, что в целом шторм поозорничал в Крыму почти на 500 миллионов рублей.

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Непогода и корабли

Российские СМИ сообщают, что во время шторма в море сорвалось шесть российских кораблей. В 12:40 в районе Керченского пролива на почву в районе поселка Заветное также выбросило баржу БНТ-03. Из трюма теплохода Garakac нужно было выкачивать воду.

Капитан теплохода Garakac сообщил о лишней воде в балластных танках (обременителях) и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства. Была запрошена помощь в перешвартовании, сейчас последствия устраняют,

– пишут СМИ.

Известно, что в непогоду погиб 61-летний механик теплохода "Волгобат-266". Его тело обнаружили в каюте корабля. Предварительной причиной смерти есть инфаркт на фоне сильного стресса. Во время шторма он находился на судне.

Если говорить о сорванном с якоря корабле, то море потянуло теплоход "Озкан-2". Капитан решил дрейфовать в море и через час все же стал на второй якорь. Также сорвало два якоря корабля "Волга-4007" – он имел третий, кормовой. Кроме этого, сорвались теплоходы "Иртыш ривер" и "Сатурн-1". Первый штормует с 15 человек на борту.

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