Украина неоднократно успешно использовала “морских малышей” для поражения российских судов, как ракетных катеров, так и больших десантных кораблей. Также именно морские дроны осуществили вторую известную атаку на Крымский мост 17 июля 2023 года.

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Как Украина улучшила "Морских малышей"

По словам отца Sea Baby Ивана Лукашевича, со времен разработки дроны пережили немало модификаций. И теперь, в 2024 году, они стали еще более угрожающими.

Так, надводные дроны СБУ претерпели три основных обновления. Во-первых, "морской малыш" теперь способен нести большую боеголовку. А именно доставлять тяжелую взрывчатку весом более 800 килограммов.

Во-вторых, "морские малыши" стали более "мореходными". Они могут плавать на волнах высотой полтора метра. И в-третьих, надводные дроны теперь могут преодолевать вдвое большее расстояние. Если раньше, они могли ходить примерно 300 километров, то теперь способны достичь цели на расстоянии более 900 километров.

Лукашевич отметил, что Украина стремится сделать дроны многоразовыми, чтобы они были дешевле и эффективнее.

Справка: По подсчетам военного эксперта, с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла 11 судов. Они или повреждены, или уничтожены. В частности, среди 13 БДК, которые имела страна – агрессорка, уцелело пока только 5. Последним уничтоженным большим десантным кораблем стал "Цезарь Куников". Его потопили дроны ГУР Magura.

Напомним, 22 февраля был установлен национальный рекорд по сбору донатов на дроны Sea Baby. За 36 часов украинцы собрали 300 миллионов гривен на "морских малышей".